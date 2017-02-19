Kova Burcu 19 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

19 Åžubat 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Çok fazla bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± size ters ÅŸekilde geri dönebilir ve size bazÄ± bedeller ödetebilir. Günlük burç Bu hafta sonu, sevdiÄŸiniz kiÅŸilerle iliÅŸkilerinizi güçlendirebilir, kalÄ±cÄ± sözler verebilirsiniz. Ortak bir amaç için birlikte çalÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ±nÄ±z da olabilir. Tüm burçlarÄ± aynÄ± ÅŸekilde ilgilendiren ve mutlaka okunmasÄ± gereken gün geneli: Sosyal ve aktif bir gündeyiz. FarklÄ± ÅŸeyler denemek, rutini kÄ±rmak isteyebiliriz. Yeni giriÅŸimler için de uygun. Özellikle akÅŸamüzeri saatlerinde tecrübeli kiÅŸilerle sohbetler, kalÄ±cÄ± iliÅŸkiler veya giriÅŸimler ön plana çÄ±kabilir. Ancak, bu hafta sonu, bazÄ± dÄ±ÅŸ faktörlere baÄŸlÄ± duygusal durumlar oluÅŸabilir ya da diÄŸerlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± son dakika deÄŸiÅŸiklikleri asÄ±l ilgilenilecek iÅŸlerden uzaklaÅŸÄ±lmasÄ±na neden olabilir. 20 Åžubat 2017 Kova Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.