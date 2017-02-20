Yay Burcu 20 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

20 Åžubat 2017 Yay Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..KarmaÅŸÄ±k duygularÄ±nÄ±z ve deÄŸiÅŸik hayalleriniz olabilir. Ancak bütün bunlar dikkatinizi daÄŸÄ±tabilir. EndiÅŸelerden uzaklaÅŸÄ±n ve dikkatinizi yapmanÄ±z gereken iÅŸlere odaklayÄ±n. Özellikle hemen yapÄ±lmasÄ± gereken iÅŸleriniz olabilir ve siz bunlardan kaçÄ±yor olabilirsiniz. Ancak bugün ilginç çözümleriniz olabilir ve endiÅŸelerden uzaklaÅŸÄ±p ne yapmanÄ±z gerektiÄŸini düÅŸünebilirsiniz. En azÄ±ndan ideallerinizin deÄŸiÅŸtiÄŸini ve olaylara daha evrensel bir açÄ±dan bakmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± anlayabilirsiniz. Bugün daÄŸÄ±nÄ±k olabilirsiniz fakat günün ilerleyen saatlerinde duygularÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸecek ve daha özgür ve çözümleyici bir tavÄ±r içine gireceksiniz.21 Åžubat 2017 Yay Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.