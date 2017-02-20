Kova Burcu 20 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

20 Åžubat 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün alacaÄŸÄ±nÄ±z haberler sizi heyecanlandÄ±racak ve yeni projeler yapacaksÄ±nÄ±z. AkrabalarÄ±nÄ±z, kuzenler, kardeÅŸler ve çocuklar ile ilgilenecek onlarÄ±n sorunlarÄ±na ilginç çözümler bulacaksÄ±nÄ±z. Özellikle burcun ilk on günlük devresinde doÄŸmuÅŸ olanlar hareketli bir gün geçirecekler. ÇeÅŸitli programlar yapabilir, planlarÄ±nÄ±z ve projeleriniz ile ilgili araÅŸtÄ±rmalar yapabilirsiniz. Ä°dealleriniz deÄŸiÅŸiyor. GeleceÄŸe yönelik yeni hayaller kurabilirsiniz ve gerçekleÅŸtirmek için büyük bir gayret gösterebilirsiniz. KafanÄ±z karÄ±ÅŸÄ±k olsa bile kararlÄ± ve yapÄ±cÄ± davranacaÄŸÄ±nÄ±z bir dönemdesiniz.21 Åžubat 2017 Kova Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.