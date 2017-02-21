KoÃ§ Burcu 21 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

21 Åžubat 2017 Koç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylar size geçmiÅŸte derin iz bÄ±rakmÄ±ÅŸ olaylarÄ± hatÄ±rlatabilir. Ä°stekleriniz artÄ±yor ve radikal deÄŸiÅŸiklikler yapmak için kuvvetli arzular duyuyorsunuz. Ancak kendinizi fazla zorlamayÄ±n ve güçlü kiÅŸileri karÅŸÄ±nÄ±za almayÄ±n. Daha doÄŸrusu güç mücadelesi yapmaktan kaçÄ±nmanÄ±z gereken bir dönemdesiniz. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ve özellikle bilgisine güvendiÄŸiniz kiÅŸiler ile ilgili düÅŸüncelerinizin derinleÅŸtiÄŸi bir dönemdesiniz ve isteklerinizi arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile gerçekleÅŸtirebilirsiniz. Daha önce bildiÄŸinizi düÅŸündüÄŸünüz konular ile ilgili noksan bilgiye sahip olduÄŸunuzun farkÄ±na varacak ve ilginç araÅŸtÄ±rmalar yapacaksÄ±nÄ±z. Bugün kendinizi daha özgür hissedeceksiniz.22 Åžubat 2017 Koç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.