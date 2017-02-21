BoÄŸa Burcu 21 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

21 Åžubat 2017 BoÄŸa Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Sabah rüyasÄ± görebilir ve heyecan ile uyanabilirsiniz. Yüksek idealleriniz olabilir ve bu arada eskiden inandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z veya önemsediÄŸiniz ÅŸeylerin deÄŸiÅŸtiÄŸini hissedebilirsiniz. Ancak isteklerinizi gerçekleÅŸtireceÄŸinize olan inancÄ±nÄ±z yükselecek. Bugün karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylar sizi heyecanlandÄ±rabilir. Sanatsal faaliyetlerde bulunmak ve sanatçÄ±lar ile tanÄ±ÅŸmak duygularÄ±nÄ±zÄ± harekete geçirecek. Bugün geleceÄŸe yönelik hayaller kurabilirsiniz ancak hayallerinizi ve projelerinizi ÅŸimdilik anlatmasanÄ±z iyi olacak. FarklÄ± ortamlar ve özellikle hayal gücünüzü harekete geçiren konular ve kiÅŸiler keyfinizi yerine getirecek ve karmaÅŸÄ±k düÅŸüncelerden uzaklaÅŸacaksÄ±nÄ±z.22 Åžubat 2017 BoÄŸa Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.