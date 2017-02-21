Ä°kizler Burcu 21 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

21 Åžubat 2017 Ä°kizler Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne endiÅŸeli baÅŸlayabilirsiniz ve ideallerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu arada olumsuz sezgiler içinde olabilirsiniz. Ancak sezgiler yerine aklÄ±nÄ±z ile hareket ederseniz, daha baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z. YanÄ±lgÄ±lar ve yanÄ±ltÄ±cÄ± durumlar ile fazla ilgilenmeyin ve inancÄ±nÄ±zÄ± sarsan kiÅŸiler ve konulardan uzaklaÅŸÄ±n. Daha önce ihmal edilmiÅŸ konular gündeme gelebilir ve bu kez yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ iÅŸlerinizi tamamlayabilirsiniz. Veya yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ iÅŸlerinizi bitirmek için harekete geçebilirsiniz. Ä°ÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile iletiÅŸiminiz güçleniyor ve eski sorunlarÄ±nÄ±zÄ± çözümlemek için arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±zÄ±n desteÄŸini alabilirsiniz.22 Åžubat 2017 Ä°kizler Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.