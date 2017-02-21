YengeÃ§ Burcu 21 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

21 Åžubat 2017 Yengeç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..SabÄ±rsÄ±z ve tahammülsüz olabilirsiniz fakat bugün dikkatli davranacaksÄ±nÄ±z. Özellikle sabah rüyalarÄ±nÄ±z sizin için çok etkileyici olacak. GördüÄŸünüz rüyalarÄ±n etkisi ile uyanabilir ve duygularÄ±nÄ±zÄ±n yükseldiÄŸini hissedebilirsiniz. Gizli idealleriniz olabilir ve bunlarÄ± kendinize saklamayÄ± baÅŸarabilirsiniz. Sezgilerinizin yükseldiÄŸi bir gün... Ä°çinizden yükselen sesi önemseyin ve zaten dikkatinizi çekecek. Bugün sezgileri kuvvetli kiÅŸiler ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. AyrÄ±ca hayal gücü gerektiren konular ile ilgili çalÄ±ÅŸma yapan kiÅŸiler ve sanatçÄ±lar ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz ve siz de sanatsal faaliyetlere ilgi duyabilirsiniz. HÄ±rslarÄ±nÄ±zÄ± denetlemeyi baÅŸarabilirsiniz.22 Åžubat 2017 Yengeç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.