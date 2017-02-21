Akrep Burcu 21 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

21 Åžubat 2017 Akrep Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Sabah rüyalarÄ± görmüÅŸ olarak uyanabilirsiniz ve bir süre gördüklerinizin etkisi ile yatabilirsiniz. RüyalarÄ±nÄ±zÄ± önemseyin... Bugün ideallerinizi gözden geçirebilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleÅŸtireceÄŸinize olan inancÄ±nÄ±z yükselecek. Bu arada geçmiÅŸte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylar, çocukluk günleriniz ve en derin duygularÄ±nÄ±z uyanabilir... Hayallerin daÄŸÄ±tÄ±cÄ± etkisinden uzaklaÅŸÄ±n ve dikkatinizi yapmanÄ±z gereken iÅŸlere odaklayÄ±n. Bugün sanatsal faaliyetler ve sanatçÄ±lar ile birlikte olmak sizi heyecanlandÄ±racak. Günün ilerleyen saatlerinde kendinizi ÅŸanslÄ± hissedeceÄŸiniz olaylar ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.22 Åžubat 2017 Akrep Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.