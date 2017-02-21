OÄŸlak Burcu 21 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

21 Åžubat 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne keyifli baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z ve sabah rüyalarÄ±nÄ±n etkisi ile duygularÄ±nÄ±z yükselecek. RüyalarÄ±nÄ±zÄ± hatÄ±rlayabilirsiniz, dikkatli inceleyin. HatÄ±rlamÄ±yorsanÄ±z üstünde fazla durmayÄ±n ve yükselen duygularÄ±nÄ±z ile ideallerinizi gözden geçirin. Bugün inancÄ±nÄ±zÄ±n yükseldiÄŸini hissedeceksiniz ve içinizden yükselen sesi önemseyeceksiniz. Daha doÄŸrusu sezgilerinize güvenin ve bazÄ± karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar olsa bile bunlarla baÅŸa çÄ±kabileceÄŸinize inanÄ±n. Bu arada güç mücadelesi yapmak yerine yapÄ±cÄ± ve olumlu duygularÄ±nÄ±zÄ± yükseltmek için gayret gösterin. Bugün hayata ve olaylara bakÄ±ÅŸ açÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirecek kiÅŸiler ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.22 Åžubat 2017 OÄŸlak Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.