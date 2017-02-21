BalÄ±k Burcu 21 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

21 Åžubat 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..GeleceÄŸe yönelik bazÄ± endiÅŸeleriniz olsa bile sorunlarÄ±n üzerine gitmeyeceksiniz ve isteklerinizi gerçekleÅŸtirmek için olumlu bir tavÄ±r içinde bulunacaksÄ±nÄ±z. Bugün hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalÄ±ÅŸmalar yapanlar için verimli zaman... Olaylar hayal gücünüzü uyandÄ±rabilir. Zaten sabah saatlerinde gördüÄŸünüz rüyalarÄ±n etkisi ile uyanmÄ±ÅŸ olabilirsiniz. Ä°nandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konu ve kiÅŸiler, idealleriniz ve hayalleriniz güçlenebilir. Fakat duygu ve hislerinizi kendinize saklayacaksÄ±nÄ±z ve dikkatinizi kendinize odaklayacaksÄ±nÄ±z. YarÄ±m kalmÄ±ÅŸ veya ihmal edilmiÅŸ iÅŸlerinizi tamamlamak için harekete geçebilirsiniz. Daha önce arayÄ±p bulamadÄ±klarÄ±nÄ±z, bugün karÅŸÄ±nÄ±za çÄ±kabilir.22 Åžubat 2017 BalÄ±k Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.