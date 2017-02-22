BoÄŸa Burcu 22 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

22 Åžubat 2017 BoÄŸa Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Sabah saatlerinde duygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemeniz zor olabilir. Fakat öÄŸlene doÄŸru haliniz deÄŸiÅŸecek. Bu arada projeleriniz ile ilgili geliÅŸmeler beklediÄŸinizden daha farklÄ± yönde geliÅŸebilir. Veya bazÄ± karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar çÄ±kabilir ve çok fazla emek gerektiren konular ile ilgilenmeniz gerekebilir. Parasal ihtiyaçlarÄ±nÄ±zÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bir dönem... HarcamalarÄ±nÄ±za özen gösterin ve yapabileceÄŸinizden daha büyük sorumluluklar almayÄ±n. Ekip çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda ortaya çÄ±kabilecek bazÄ± anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n üzerine gitmeseniz iyi olacak. Bugün eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. AyrÄ±ca eski konular gündeme gelebilir. Karar vermek için acele etmeyin.23 Åžubat 2017 BoÄŸa Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.