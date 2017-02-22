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YengeÃ§ Burcu 22 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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22 Åžubat 2017 Yengeç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün karmaÅŸÄ±k duygulardan uzaklaÅŸacak ve dikkatinizi isteklerinize odaklayacaksÄ±nÄ±z. Olumlu ve yapÄ±cÄ± bir tavÄ±r içinde bulunabilirsiniz. Böylece sorunlarla baÅŸa çÄ±kmanÄ±z daha kolay olacak. Uzaklarda yaÅŸayan dostlarÄ±nÄ±z ile haberleÅŸebilir ve onlarÄ±n ziyaretine gitmeyi düÅŸünebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde duygularÄ±nÄ±z derinleÅŸecek ve eski isteklerinizi hatÄ±rlayacaksÄ±nÄ±z. Bu arada hayal gücünüz uyanabilir. SabÄ±rlÄ± olmanÄ±z gereken bir dönem. Bu arada dostlarÄ±nÄ±za ve sevdiÄŸinize karÅŸÄ± kÄ±rÄ±cÄ± davranmayÄ±n.23 Åžubat 2017 Yengeç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 22 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

22 Åžubat 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Duygu ve düÅŸünceleriniz derinleÅŸmiÅŸ olabilir ve olaylara çok farklÄ± açÄ±lardan bakabilirsiniz. GeliÅŸmeler yavaÅŸ olabilir ve bu arada

kova burcu

Kova Burcu 22 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

22 Åžubat 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Hareketli bir gün geçireceksiniz. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda duygusal tepkiler göstermeyin. YanlÄ±ÅŸ anlamalar olabilir. BeklediÄŸiniz geliÅŸmeler istediÄŸiniz kadar

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 22 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

22 Åžubat 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün dikkatinizi kendinize odaklayacaksÄ±nÄ±z ve istekleriniz ile ilgileneceksiniz. Parasal konulara yönelik giriÅŸimlerde bulunabilirsiniz. Eskiden giriÅŸimde bulunduÄŸunuz konular