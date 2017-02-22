YengeÃ§ Burcu 22 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

22 Åžubat 2017 Yengeç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün karmaÅŸÄ±k duygulardan uzaklaÅŸacak ve dikkatinizi isteklerinize odaklayacaksÄ±nÄ±z. Olumlu ve yapÄ±cÄ± bir tavÄ±r içinde bulunabilirsiniz. Böylece sorunlarla baÅŸa çÄ±kmanÄ±z daha kolay olacak. Uzaklarda yaÅŸayan dostlarÄ±nÄ±z ile haberleÅŸebilir ve onlarÄ±n ziyaretine gitmeyi düÅŸünebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde duygularÄ±nÄ±z derinleÅŸecek ve eski isteklerinizi hatÄ±rlayacaksÄ±nÄ±z. Bu arada hayal gücünüz uyanabilir. SabÄ±rlÄ± olmanÄ±z gereken bir dönem. Bu arada dostlarÄ±nÄ±za ve sevdiÄŸinize karÅŸÄ± kÄ±rÄ±cÄ± davranmayÄ±n.23 Åžubat 2017 Yengeç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.