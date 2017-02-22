Aslan Burcu 22 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

22 Åžubat 2017 Aslan Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..HeyecanlÄ± ve duygusal olacaÄŸÄ±nÄ±z bir gün... KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda huzursuzluk duyabilir ve duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Çok istediÄŸiniz ve sizi heyecanlandÄ±ran konular ile ilgili geliÅŸmeler beklediÄŸiniz gibi olmayabilir. Ancak beklentilerinizin yükseldiÄŸi bir dönem ve biraz sabÄ±rlÄ± olmanÄ±z gerekiyor. Karar vermek ve eski kararlarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmek için aceleci davranmayÄ±n. OlaylarÄ± akÄ±ÅŸÄ±na bÄ±rakÄ±n ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±zÄ± fazla zorlamayÄ±n. Fikirlerinizi ÅŸimdilik kendinize saklayÄ±n ve iletiÅŸim araçlarÄ±nÄ± kullanÄ±rken tedbirli olun. BazÄ± karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar olabilir.23 Åžubat 2017 Aslan Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.