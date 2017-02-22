Ana Sayfa | GÃœNLÃœK BURÃ‡LAR 22/02/2017 08:18

BaÅŸak Burcu 22 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

basak burcu

22 Åžubat 2017 BaÅŸak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Ä°liÅŸkileriniz yeni boyutlar kazanÄ±yor. Ä°steklerinizi rahat bir biçimde ortaya koyabilir ve yeni atÄ±lÄ±mlarda bulunmak için harekete geçebilirsiniz. Bugün kendinizi güçlü ve baÅŸarÄ±lÄ± hissedeceksiniz. GeleceÄŸe yönelik büyük istekleriniz olabilir. AyrÄ±ca ciddiye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konular ile ilgili sabÄ±rlÄ± ve kararlÄ± davranacaksÄ±nÄ±z. Sempatik ve neÅŸeli tavÄ±rlarÄ±nÄ±z ile hem çevrenizi, hem de karÅŸÄ± cinsi etkileyeceksiniz. Bugün sevdiÄŸiniz ile birlikte dost davetlerine gidebilir, eÄŸlenceli vakit geçirebilirsiniz. AyrÄ±ca önemsediÄŸiniz kiÅŸiler ile görüÅŸebilir ve yapmak istediÄŸiniz konular hakkÄ±nda onlarÄ±n görüÅŸ ve yardÄ±mÄ±nÄ± isteyebilirsiniz.23 Åžubat 2017 BaÅŸak Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

balik burcu

BalÄ±k Burcu 22 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

22 Åžubat 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Duygu ve düÅŸünceleriniz derinleÅŸmiÅŸ olabilir ve olaylara çok farklÄ± açÄ±lardan bakabilirsiniz. GeliÅŸmeler yavaÅŸ olabilir ve bu arada

kova burcu

Kova Burcu 22 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

22 Åžubat 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Hareketli bir gün geçireceksiniz. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda duygusal tepkiler göstermeyin. YanlÄ±ÅŸ anlamalar olabilir. BeklediÄŸiniz geliÅŸmeler istediÄŸiniz kadar

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 22 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

22 Åžubat 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün dikkatinizi kendinize odaklayacaksÄ±nÄ±z ve istekleriniz ile ilgileneceksiniz. Parasal konulara yönelik giriÅŸimlerde bulunabilirsiniz. Eskiden giriÅŸimde bulunduÄŸunuz konular