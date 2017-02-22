Akrep Burcu 22 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

22 Åžubat 2017 Akrep Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylar sizi heyecanlandÄ±racak ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Eski isteklerinizi hatÄ±rlayacaksÄ±nÄ±z ve duygularÄ±nÄ±z derinleÅŸecek. GeçmiÅŸte yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± gözden geçirebilir ve artÄ±k deÄŸiÅŸtiÄŸinizi düÅŸünebilirsiniz. Çünkü eskiden ciddiye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularÄ± artÄ±k önemsemediÄŸinizin farkÄ±na varabilirsiniz ve çok baÅŸka ÅŸeylerin önem kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayabilirsiniz. Beklentileriniz deÄŸiÅŸiyor ve kendinizi ciddiye almaya baÅŸlÄ±yorsunuz. Bu arada dostlarÄ±nÄ±zÄ±n ve önemsediÄŸinizin kiÅŸilerin de sizi ciddiye almalarÄ±nÄ± bekliyorsunuz. Ä°letiÅŸim ve haberleÅŸmeler konusunda tedbirli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. DuyduklarÄ±nÄ±zÄ±n doÄŸruluÄŸunu araÅŸtÄ±rmadan tepki göstermeyin.23 Åžubat 2017 Akrep Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.