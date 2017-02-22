Kova Burcu 22 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

22 Åžubat 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Hareketli bir gün geçireceksiniz. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda duygusal tepkiler göstermeyin. YanlÄ±ÅŸ anlamalar olabilir. BeklediÄŸiniz geliÅŸmeler istediÄŸiniz kadar hÄ±zlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için sabÄ±rsÄ±zlÄ±k hissedebilirsiniz. Özellikle parasal konulara yönelik ihtiyaçlarÄ±nÄ±z artÄ±yor ve beklentileriniz de giderek yükseliyor. Biraz makul olun ve aceleci davranmayÄ±n. Bugün duygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemek için gayret gösterin. SevdiÄŸiniz konular ile ilgilenin. Sportif faaliyetler, yürüyüÅŸ yapmak ve hareket halinde olmak keyfinizi yerine getirecek. Günün ilerleyen saatlerinde eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile haberleÅŸebilirsiniz ve keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz.23 Åžubat 2017 Kova Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.