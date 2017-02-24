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YengeÃ§ Burcu 24 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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24 Åžubat 2017 Yengeç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Hareketli bir gün geçireceksiniz. Parasal konulara yönelik ihtiyaçlarÄ±nÄ±z artmÄ±ÅŸ olabilir ve bazÄ± kaygÄ±lar duyabilirsiniz fakat sabÄ±rlÄ± davranacaksÄ±nÄ±z. KÄ±skançlÄ±k benzeri duygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemek için gayret göstereceksiniz. Ä°stekleriniz artmÄ±ÅŸ olabilir. Ancak yapabileceÄŸinizden daha büyük sorumluluklar almasanÄ±z iyi olacak. ÖÄŸlene doÄŸru karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylar duygularÄ±nÄ±zÄ±n derinleÅŸmesine neden olabilir. Bu arada sezgileriniz ve hayal gücünüz yükseliyor. Ä°çinizden yükselen sese kulak verin ve sezgilerinize güvenin. Sanatsal faaliyetler ve sanatçÄ±lar ilginizi çekecek. Hayal gücünüzü yaratÄ±cÄ± yönde kullanabilirsiniz.25 Åžubat 2017 Yengeç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 24 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

24 Åžubat 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Duygusal ve hassas olduÄŸunuz bir dönem ve hayallerin daÄŸÄ±tÄ±cÄ± etkisinden uzaklaÅŸmak için gayret göstermeniz gerekiyor. KayÄ±plar ve

kova burcu

Kova Burcu 24 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

24 Åžubat 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün evinizle ilgilenebilir ve ev içinde bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapabilirsiniz. DolaplarÄ±nÄ±zÄ± düzenleyebilir, çekmeceleri yerleÅŸtirebilir ve eÅŸyalarÄ±n yerlerini deÄŸiÅŸtirebilirsiniz.

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 24 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

24 Åžubat 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Hem kendinizi, hem de içinde bulunduÄŸunuz durumu gözden geçireceksiniz. Ä°steklerinizin arttÄ±ÄŸÄ± bir dönem... Ancak isteklerinizi belirlemeniz pek