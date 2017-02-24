YengeÃ§ Burcu 24 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

24 Åžubat 2017 Yengeç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Hareketli bir gün geçireceksiniz. Parasal konulara yönelik ihtiyaçlarÄ±nÄ±z artmÄ±ÅŸ olabilir ve bazÄ± kaygÄ±lar duyabilirsiniz fakat sabÄ±rlÄ± davranacaksÄ±nÄ±z. KÄ±skançlÄ±k benzeri duygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemek için gayret göstereceksiniz. Ä°stekleriniz artmÄ±ÅŸ olabilir. Ancak yapabileceÄŸinizden daha büyük sorumluluklar almasanÄ±z iyi olacak. ÖÄŸlene doÄŸru karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylar duygularÄ±nÄ±zÄ±n derinleÅŸmesine neden olabilir. Bu arada sezgileriniz ve hayal gücünüz yükseliyor. Ä°çinizden yükselen sese kulak verin ve sezgilerinize güvenin. Sanatsal faaliyetler ve sanatçÄ±lar ilginizi çekecek. Hayal gücünüzü yaratÄ±cÄ± yönde kullanabilirsiniz.25 Åžubat 2017 Yengeç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.