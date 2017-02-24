Ana Sayfa | GÃœNLÃœK BURÃ‡LAR 24/02/2017 07:55

Akrep Burcu 24 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

akrep burcu

24 Åžubat 2017 Akrep Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Büyük organizasyonlar, sanatsal faaliyetler ve mistik konular ilginizi çekecek. YabancÄ±lar ile iliÅŸkilerinizi güçlendirebileceÄŸiniz organizasyonlara katÄ±labilirsiniz. Eviniz veya iÅŸ yerinizde bakÄ±m, onarÄ±m, tadilat ve tamirat iÅŸleri yapabilirsiniz. Fakat ustalar ve size yardÄ±mcÄ± olan kiÅŸiler ile iletiÅŸimlerinizde ortaya çÄ±kabilecek anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n üzerine gitmeyin. YakÄ±nlarÄ±nÄ±z, çocuklar, kardeÅŸleriniz ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile tartÄ±ÅŸmaktan kaçÄ±nÄ±n. BazÄ± karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar olmuÅŸ olabilir ancak bu durum fikirlerinizi deÄŸiÅŸtirebilir ve eski fikirlerinizi deÄŸiÅŸtirmeyi baÅŸarabilirsiniz, sorunlarÄ± çözmeniz kolay olacak.25 Åžubat 2017 Akrep Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

balik burcu

BalÄ±k Burcu 24 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

24 Åžubat 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Duygusal ve hassas olduÄŸunuz bir dönem ve hayallerin daÄŸÄ±tÄ±cÄ± etkisinden uzaklaÅŸmak için gayret göstermeniz gerekiyor. KayÄ±plar ve

kova burcu

Kova Burcu 24 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

24 Åžubat 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün evinizle ilgilenebilir ve ev içinde bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapabilirsiniz. DolaplarÄ±nÄ±zÄ± düzenleyebilir, çekmeceleri yerleÅŸtirebilir ve eÅŸyalarÄ±n yerlerini deÄŸiÅŸtirebilirsiniz.

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 24 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

24 Åžubat 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Hem kendinizi, hem de içinde bulunduÄŸunuz durumu gözden geçireceksiniz. Ä°steklerinizin arttÄ±ÄŸÄ± bir dönem... Ancak isteklerinizi belirlemeniz pek