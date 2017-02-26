KoÃ§ Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 Koç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..YoÄŸun duygular ve nedenini anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir huzursuzluk ile güne baÅŸlayabilirsiniz. Bugün duygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemeniz pek kolay deÄŸil. Ä°steklerinizi ortaya koyarken tedbirli olun ve özellikle öÄŸle saatlerinde sabÄ±rsÄ±z ve tahammülsüz olabilirsiniz. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylar bilinçaltÄ±nÄ±zÄ± uyandÄ±rabilir ve en derin arzularÄ±nÄ±z ortaya çÄ±kabilir. DuygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemeniz zor olabilir. En iyisi dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kÄ±n ve bulunduÄŸunuz ortamÄ± deÄŸiÅŸtirin. Eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile haberleÅŸmek ve buluÅŸmak keyfinizi yerine getirecek. AyrÄ±ca arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n yardÄ±mÄ±nÄ± isteyebilirsiniz.27 Åžubat 2017 Koç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.