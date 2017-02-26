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KoÃ§ Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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26 Åžubat 2017 Koç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..YoÄŸun duygular ve nedenini anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir huzursuzluk ile güne baÅŸlayabilirsiniz. Bugün duygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemeniz pek kolay deÄŸil. Ä°steklerinizi ortaya koyarken tedbirli olun ve özellikle öÄŸle saatlerinde sabÄ±rsÄ±z ve tahammülsüz olabilirsiniz. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylar bilinçaltÄ±nÄ±zÄ± uyandÄ±rabilir ve en derin arzularÄ±nÄ±z ortaya çÄ±kabilir. DuygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemeniz zor olabilir. En iyisi dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kÄ±n ve bulunduÄŸunuz ortamÄ± deÄŸiÅŸtirin. Eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile haberleÅŸmek ve buluÅŸmak keyfinizi yerine getirecek. AyrÄ±ca arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n yardÄ±mÄ±nÄ± isteyebilirsiniz.27 Åžubat 2017 Koç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne keyifli baÅŸlayacak ve önceden yapmÄ±ÅŸ olduÄŸunuz planlarÄ±nÄ±zÄ± uygulamak için erkenden harekete geçerseniz baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z. Eskiden ihmal

kova burcu

Kova Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Uzun zamandÄ±r görmediÄŸiniz ve neredeyse unuttuÄŸunuz eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. GeçmiÅŸ günleri konuÅŸurken unuttuÄŸunuz bazÄ± olaylarÄ± hatÄ±rlayabilirsiniz.

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..YoÄŸun duygular ile güne baÅŸlayacak ve sorumluluklarÄ±nÄ±z ile ilgileneceksiniz. ÖnemsediÄŸiniz konular ile ilgili geliÅŸmeler beklediÄŸinizden daha yavaÅŸ