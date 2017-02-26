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BoÄŸa Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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26 Åžubat 2017 BoÄŸa Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..AklÄ±nÄ±z yerine duygularÄ±nÄ±z ile hareket ederseniz daha baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z. Bu arada dedikodular ile ilgilenmeyin ve duyduklarÄ±nÄ±zÄ±n doÄŸruluÄŸunu araÅŸtÄ±rmadan tepki göstermeyin. YanlÄ±ÅŸ anlamalar olabilir. Bu arada eski konular gündeme gelebilir veya bazÄ± karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar ortaya çÄ±kabilir ve kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir. Parasal konulara yönelik ihtiyaçlarÄ±nÄ±z artmÄ±ÅŸ olabilir veya parasal konular ile ilgili ortaya çÄ±kan karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klardan etkilenebilirsiniz. TartÄ±ÅŸmalardan uzak durun ve sorunlarÄ± çözümlemek için dikkatinizi yükseltin. Günün ilerleyen saatlerinde bilinçaltÄ±nÄ±z uyanabilir ve bazÄ± kaygÄ±lar hissedebilirsiniz. Ancak sezgilerinize güvenin ve içinizden yükselen sesi izleyin.27 Åžubat 2017 BoÄŸa Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne keyifli baÅŸlayacak ve önceden yapmÄ±ÅŸ olduÄŸunuz planlarÄ±nÄ±zÄ± uygulamak için erkenden harekete geçerseniz baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z. Eskiden ihmal

kova burcu

Kova Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Uzun zamandÄ±r görmediÄŸiniz ve neredeyse unuttuÄŸunuz eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. GeçmiÅŸ günleri konuÅŸurken unuttuÄŸunuz bazÄ± olaylarÄ± hatÄ±rlayabilirsiniz.

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..YoÄŸun duygular ile güne baÅŸlayacak ve sorumluluklarÄ±nÄ±z ile ilgileneceksiniz. ÖnemsediÄŸiniz konular ile ilgili geliÅŸmeler beklediÄŸinizden daha yavaÅŸ