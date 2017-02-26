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YengeÃ§ Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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26 Åžubat 2017 Yengeç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Sabah saatlerinde duygusal ve alÄ±ngan bir tavÄ±r içinde olabilirsiniz. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± olaylar bilinçaltÄ±nÄ±zÄ± uyandÄ±rabilir ve duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Karar vermeye zorlayan durumlar olabilir veya siz karar vermek için kendinizi zorlayabilirsiniz. Aceleci ve öfkeli bir tavÄ±r içinde bulunmaktan kaçÄ±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. Özellikle beklentileriniz ile ilgili geliÅŸmeler olmasÄ± gerekenden daha yavaÅŸ olabilir veya sizin beklediÄŸinizden daha farklÄ± bir yönde geliÅŸebilir. HÄ±rslÄ± bir tavÄ±r içinde bulunmayÄ±n ve ÅŸimdilik geliÅŸmeleri izleyin. Bu arada güçlü kiÅŸileri karÅŸÄ±nÄ±za almayÄ±n ve olaylarÄ± zorlamaktan kaçÄ±nÄ±n.27 Åžubat 2017 Yengeç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne keyifli baÅŸlayacak ve önceden yapmÄ±ÅŸ olduÄŸunuz planlarÄ±nÄ±zÄ± uygulamak için erkenden harekete geçerseniz baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z. Eskiden ihmal

kova burcu

Kova Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Uzun zamandÄ±r görmediÄŸiniz ve neredeyse unuttuÄŸunuz eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. GeçmiÅŸ günleri konuÅŸurken unuttuÄŸunuz bazÄ± olaylarÄ± hatÄ±rlayabilirsiniz.

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..YoÄŸun duygular ile güne baÅŸlayacak ve sorumluluklarÄ±nÄ±z ile ilgileneceksiniz. ÖnemsediÄŸiniz konular ile ilgili geliÅŸmeler beklediÄŸinizden daha yavaÅŸ