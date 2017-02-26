Aslan Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 Aslan Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Sabah saatlerinde yapmanÄ±z gereken iÅŸlere dikkatinizi odaklayÄ±n ve tedbirli davranÄ±n. DuyduklarÄ±nÄ±zdan etkilenebilirsiniz ve düÅŸünceleriniz deÄŸiÅŸebilir. Dedikodular ile fazla ilgilenmeyin ve ÅŸimdilik geliÅŸmeleri izleyin. Eski konular gündeme gelebilir ve yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ iÅŸlerin tamamlanmasÄ± gerekebilir. Bu arada iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±z ile tartÄ±ÅŸmaktan kaçÄ±nÄ±n. YanlÄ±ÅŸ anlamalar olabileceÄŸini düÅŸünerek davranÄ±n. ÖÄŸleden sonra duygularÄ±nÄ±z derinleÅŸebilir. BazÄ± olaylar bilinçaltÄ±nÄ±zÄ± harekete geçirebilir ve duygusal davranÄ±ÅŸlarda bulunabilirsiniz.27 Åžubat 2017 Aslan Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.