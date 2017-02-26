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Aslan Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

aslan burcu

26 Åžubat 2017 Aslan Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Sabah saatlerinde yapmanÄ±z gereken iÅŸlere dikkatinizi odaklayÄ±n ve tedbirli davranÄ±n. DuyduklarÄ±nÄ±zdan etkilenebilirsiniz ve düÅŸünceleriniz deÄŸiÅŸebilir. Dedikodular ile fazla ilgilenmeyin ve ÅŸimdilik geliÅŸmeleri izleyin. Eski konular gündeme gelebilir ve yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ iÅŸlerin tamamlanmasÄ± gerekebilir. Bu arada iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±z ile tartÄ±ÅŸmaktan kaçÄ±nÄ±n. YanlÄ±ÅŸ anlamalar olabileceÄŸini düÅŸünerek davranÄ±n. ÖÄŸleden sonra duygularÄ±nÄ±z derinleÅŸebilir. BazÄ± olaylar bilinçaltÄ±nÄ±zÄ± harekete geçirebilir ve duygusal davranÄ±ÅŸlarda bulunabilirsiniz.27 Åžubat 2017 Aslan Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne keyifli baÅŸlayacak ve önceden yapmÄ±ÅŸ olduÄŸunuz planlarÄ±nÄ±zÄ± uygulamak için erkenden harekete geçerseniz baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z. Eskiden ihmal

kova burcu

Kova Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Uzun zamandÄ±r görmediÄŸiniz ve neredeyse unuttuÄŸunuz eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. GeçmiÅŸ günleri konuÅŸurken unuttuÄŸunuz bazÄ± olaylarÄ± hatÄ±rlayabilirsiniz.

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..YoÄŸun duygular ile güne baÅŸlayacak ve sorumluluklarÄ±nÄ±z ile ilgileneceksiniz. ÖnemsediÄŸiniz konular ile ilgili geliÅŸmeler beklediÄŸinizden daha yavaÅŸ