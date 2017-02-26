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Akrep Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

akrep burcu

26 Åžubat 2017 Akrep Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..YapmanÄ±z gereken çeÅŸitli iÅŸler olabilir ve dikkatinizi belirli bir konuya odaklamanÄ±z zor olabilir. Dikkat gerektiren iÅŸler yaparken tedbirli olun ve endiÅŸelerden uzak durun. Parasal konulara yönelik baskÄ± hissedeceÄŸiniz durumlar olabilir. AyrÄ±ca yapmak istediklerinizi gerçekleÅŸtirmenize engel olan durumlar ve kiÅŸiler olduÄŸunu düÅŸünebilirsiniz. Ancak projelerinizi uygulamak için acele etmeyin. AyrÄ±ca tartÄ±ÅŸma ortamlarÄ±ndan uzak durun. Sevdiklerinizin ilgisi ve desteÄŸi sizi rahatlatacak. Günün ilerleyen saatlerinde hayal gücünüzü uyandÄ±ran geliÅŸmeler olabilir.27 Åžubat 2017 Akrep Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne keyifli baÅŸlayacak ve önceden yapmÄ±ÅŸ olduÄŸunuz planlarÄ±nÄ±zÄ± uygulamak için erkenden harekete geçerseniz baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z. Eskiden ihmal

kova burcu

Kova Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Uzun zamandÄ±r görmediÄŸiniz ve neredeyse unuttuÄŸunuz eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. GeçmiÅŸ günleri konuÅŸurken unuttuÄŸunuz bazÄ± olaylarÄ± hatÄ±rlayabilirsiniz.

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..YoÄŸun duygular ile güne baÅŸlayacak ve sorumluluklarÄ±nÄ±z ile ilgileneceksiniz. ÖnemsediÄŸiniz konular ile ilgili geliÅŸmeler beklediÄŸinizden daha yavaÅŸ