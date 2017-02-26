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OÄŸlak Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

oglak burcu

26 Åžubat 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..YoÄŸun duygular ile güne baÅŸlayacak ve sorumluluklarÄ±nÄ±z ile ilgileneceksiniz. ÖnemsediÄŸiniz konular ile ilgili geliÅŸmeler beklediÄŸinizden daha yavaÅŸ olabilir. Veya bazÄ± karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar ile baÅŸa çÄ±kmanÄ±z gerekebilir. Bugün duygularÄ±nÄ±zÄ± denetleyin ve isteklerinizin yaratacaÄŸÄ± gerilimi çevrenize yansÄ±tmaktan kaçÄ±nÄ±n. AslÄ±nda sabÄ±rlÄ± davranacaksÄ±nÄ±z fakat saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za özen gösterin ve kendinizi çok fazla zorlamayÄ±n. Günün ilerleyen saatlerinde duygularÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸecek ve sezgileriniz uyanacak. Sezgilerinize güvenin ve ÅŸimdilik geliÅŸmeleri izleyin.27 Åžubat 2017 OÄŸlak Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne keyifli baÅŸlayacak ve önceden yapmÄ±ÅŸ olduÄŸunuz planlarÄ±nÄ±zÄ± uygulamak için erkenden harekete geçerseniz baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z. Eskiden ihmal

kova burcu

Kova Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Uzun zamandÄ±r görmediÄŸiniz ve neredeyse unuttuÄŸunuz eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. GeçmiÅŸ günleri konuÅŸurken unuttuÄŸunuz bazÄ± olaylarÄ± hatÄ±rlayabilirsiniz.

yay burcu

Yay Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 Yay Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz. Projelerinizi gözden geçirebilirsiniz. AyrÄ±ca eskiden yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z projeler veya yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ iÅŸlerinizi tamamlamak için