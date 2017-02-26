Kova Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Uzun zamandÄ±r görmediÄŸiniz ve neredeyse unuttuÄŸunuz eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. GeçmiÅŸ günleri konuÅŸurken unuttuÄŸunuz bazÄ± olaylarÄ± hatÄ±rlayabilirsiniz. Bu arada iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z veya komÅŸularÄ±nÄ±z ile aranÄ±zda çÄ±kabilecek anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n üzerinde durmayÄ±n ve tartÄ±ÅŸma ortamlarÄ±ndan uzaklaÅŸÄ±n. AslÄ±nda düÅŸüncelerinizin derinleÅŸtiÄŸi bir dönemdesiniz ve bazÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirebilirsiniz. Beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± veya bir türlü vazgeçemediÄŸiniz eÅŸyalarÄ± deÄŸiÅŸtirebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde duygularÄ±nÄ±z yoÄŸunlaÅŸacak. Anneniz, eviniz veya çocukluk günlerinizi hatÄ±rlayabilir ve olaylara bakÄ±ÅŸ açÄ±nÄ±zÄ±n deÄŸiÅŸmiÅŸ olduÄŸunu anlayabilirsiniz.27 Åžubat 2017 Kova Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.