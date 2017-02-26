Ana Sayfa | GÃœNLÃœK BURÃ‡LAR 26/02/2017 09:52

BalÄ±k Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

balik burcu

26 Åžubat 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne keyifli baÅŸlayacak ve önceden yapmÄ±ÅŸ olduÄŸunuz planlarÄ±nÄ±zÄ± uygulamak için erkenden harekete geçerseniz baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z. Eskiden ihmal edilmiÅŸ iÅŸlerinizi yapabilirsiniz. AyrÄ±ca çocuklar ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n sorunlarÄ±na çözüm bulmak için gayret göstereceksiniz. Sevdiklerinizin ilgisi ve desteÄŸi sizi rahatlatacak. Günün ilerleyen saatlerinde hayal gücünüz uyanabilir ve kaybettiÄŸiniz bazÄ± eÅŸyalarÄ± bulabilirsiniz. EndiÅŸeli ve kuÅŸkulu bir tavÄ±r içinde bulunmaktan kaçÄ±nÄ±n ve dikkatinizi daÄŸÄ±tan konulardan uzak durun.27 Åžubat 2017 BalÄ±k Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

kova burcu

Kova Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Uzun zamandÄ±r görmediÄŸiniz ve neredeyse unuttuÄŸunuz eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. GeçmiÅŸ günleri konuÅŸurken unuttuÄŸunuz bazÄ± olaylarÄ± hatÄ±rlayabilirsiniz.

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..YoÄŸun duygular ile güne baÅŸlayacak ve sorumluluklarÄ±nÄ±z ile ilgileneceksiniz. ÖnemsediÄŸiniz konular ile ilgili geliÅŸmeler beklediÄŸinizden daha yavaÅŸ

yay burcu

Yay Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 Yay Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz. Projelerinizi gözden geçirebilirsiniz. AyrÄ±ca eskiden yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z projeler veya yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ iÅŸlerinizi tamamlamak için