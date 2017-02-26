BalÄ±k Burcu 26 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

26 Åžubat 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne keyifli baÅŸlayacak ve önceden yapmÄ±ÅŸ olduÄŸunuz planlarÄ±nÄ±zÄ± uygulamak için erkenden harekete geçerseniz baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z. Eskiden ihmal edilmiÅŸ iÅŸlerinizi yapabilirsiniz. AyrÄ±ca çocuklar ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n sorunlarÄ±na çözüm bulmak için gayret göstereceksiniz. Sevdiklerinizin ilgisi ve desteÄŸi sizi rahatlatacak. Günün ilerleyen saatlerinde hayal gücünüz uyanabilir ve kaybettiÄŸiniz bazÄ± eÅŸyalarÄ± bulabilirsiniz. EndiÅŸeli ve kuÅŸkulu bir tavÄ±r içinde bulunmaktan kaçÄ±nÄ±n ve dikkatinizi daÄŸÄ±tan konulardan uzak durun.27 Åžubat 2017 BalÄ±k Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.