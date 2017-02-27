BoÄŸa Burcu 27 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

27 Åžubat 2017 BoÄŸa Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Olaylar sizin düÅŸündüÄŸünüzden daha farklÄ± geliÅŸebilir ve projeleriniz veya organizasyonlarÄ±nÄ±z ile ilgili bazÄ± karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar çÄ±kmÄ±ÅŸ olabilir. Duygusal ve alÄ±ngan bir tavÄ±r içinde bulunmaktan kaçÄ±nÄ±n ve aklÄ±nÄ±zdan geçenleri söylemeden önce bir kez daha gözden geçirin. Daha önce belirlemiÅŸ olduÄŸunuz iÅŸler ile ilgili düÅŸünmediÄŸiniz durumlar ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ olabilir ve bugün duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Bu arada saygÄ± duyduÄŸunuz ve çevrenizin deÄŸerli bulduÄŸu kiÅŸiler sizi destekliyor. Böylece fikirlerinizi deÄŸiÅŸtirebilirsiniz ve olaylara daha farklÄ± açÄ±dan bakabilirsiniz. Ancak bugün genel olarak duygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemeniz gerekiyor.28 Åžubat 2017 BoÄŸa Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.