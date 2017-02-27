YengeÃ§ Burcu 27 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

27 Åžubat 2017 Yengeç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün karmaÅŸÄ±k duygulardan uzaklaÅŸacak ve dikkatinizi isteklerinize odaklayacaksÄ±nÄ±z. Olumlu ve yapÄ±cÄ± bir tavÄ±r içinde bulunabilirsiniz. Böylece sorunlarla baÅŸa çÄ±kmanÄ±z daha kolay olacak. Ancak sorunlarÄ± büyütmekten kaçÄ±nmanÄ±z gerekiyor. AslÄ±nda geliÅŸen olaylar sizi rahatsÄ±z etse bile bugün olaylara daha baÅŸka açÄ±lardan bakabilirsiniz ve saygÄ±n çevrelerin desteÄŸini alabilirsiniz. Ä°çinizden yükselen kuvvetli duygularÄ± denetlemeyi baÅŸaracaksÄ±nÄ±z ve ÅŸimdiye kadar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± gözden geçireceksiniz. SabÄ±rlÄ± ve dirayetli tavrÄ±nÄ±z ile önemli kiÅŸileri etkileyebilirsiniz.28 Åžubat 2017 Yengeç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.