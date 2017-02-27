Yay Burcu 27 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

27 Åžubat 2017 Yay Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Hareketli bir gün geçireceksiniz. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda duygusal tepkiler göstermeniz mümkün. Fakat mantÄ±klÄ± davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir dönemdesiniz ve yanlÄ±ÅŸ anlamalara izin vermeyeceksiniz. BeklediÄŸiniz geliÅŸmeler istediÄŸiniz kadar hÄ±zlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için sabÄ±rsÄ±zlÄ±k hissedebilirsiniz. Fakat kendinizi güçlü hissedeceksiniz. YaÅŸam enerjinizin yükseldiÄŸi bir dönemdesiniz ve projelerinizi gerçekleÅŸtirmek için çalÄ±ÅŸabilirsiniz. Üstelik eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ve güçlü kiÅŸiler sizi destekleyecek. Bu arada fikirleriniz deÄŸiÅŸebilir ve olaylara daha yapÄ±cÄ± bir açÄ±dan yaklaÅŸabilirsiniz.28 Åžubat 2017 Yay Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.