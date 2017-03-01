Ana Sayfa | GÃœNLÃœK BURÃ‡LAR 01/03/2017 08:15

BaÅŸak Burcu 1 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

basak burcu

1 Mart 2017 BaÅŸak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..YoÄŸun duygular ile güne baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z. Belki gördüÄŸünüz rüyalarÄ±n etkisinde kalmÄ±ÅŸ olabilirsiniz veya bilinçaltÄ±nÄ±zÄ±n derinlerinden yükselen unutulmuÅŸ arzularÄ±nÄ±z uyanmÄ±ÅŸ olabilir. Huzursuz ve duygusal bir tavÄ±r içinde olabilirsiniz fakat saygÄ± duyduÄŸunuz kiÅŸilerin iyimser ve yapÄ±cÄ± tavÄ±rlarÄ±ndan etkileneceksiniz. Böylece olaylara iyimser açÄ±dan bakmayÄ± baÅŸarabilirsiniz ve kendinizi yenileyebilirsiniz. Hem fikirleriniz, hem de duygularÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸiyor. Böylece saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z da güçleniyor. YabancÄ±lar ve farklÄ± çevreler ile iliÅŸki kurmak keyfinizi yerine getirecek.2 Mart 2017 BaÅŸak Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 1 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

1 Mart 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..DuygularÄ±nÄ±zÄ±n yükseldiÄŸi bir gün... HeyecanlÄ± ve istekli olacaksÄ±nÄ±z. BilinçaltÄ±nÄ±zÄ±n derinlerinden yükselen istekler sizi harekete geçirecek. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ±

kova burcu

Kova Burcu 1 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

1 Mart 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z, uzun zamandÄ±r görmediÄŸiniz dostlarÄ±nÄ±z aklÄ±nÄ±za gelebilir. Veya sürpriz karÅŸÄ±laÅŸmalar sizi heyecanlandÄ±rabilir. Bugün kendinizi farklÄ± hissedeceksiniz.

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 1 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

1 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Evinizi deÄŸiÅŸtirmek isteyebilirsiniz. Hatta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yeri veya yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Radikal deÄŸiÅŸiklikler yapmanÄ±z