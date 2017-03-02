YengeÃ§ Burcu 2 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

2 Mart 2017 Yengeç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne keyifli baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z ve eski duygular ile yeni isteklerinizi mukayese edeceksiniz. BilinçaltÄ±nÄ±zÄ± uyandÄ±ran geliÅŸmeler olabilir. Bugün kendinizi keyifli hissedeceksiniz ve saygÄ± duyduÄŸunuz aile büyükleri ile ilgileneceksiniz. BazÄ± olaylar istediÄŸiniz gibi geliÅŸmese bile kendinizi ÅŸanslÄ± hissedeceksiniz ve karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n üstesinden gelebileceÄŸiniz duygusu ile davranacaksÄ±nÄ±z. SaygÄ± duyduÄŸunuz büyükleriniz sizi destekleyecek. Zaten hayata ve olaylara bakÄ±ÅŸ açÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸiyor ve yeni ideallerinizi gerçekleÅŸtirmek için olaylarÄ± akÄ±ÅŸÄ±na bÄ±rakabilirsiniz. Bu arada beklediÄŸinizden daha farklÄ± geliÅŸen olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda sakin olursanÄ±z, kazanacaksÄ±nÄ±z.3 Mart 2017 Yengeç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.