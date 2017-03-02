Aslan Burcu 2 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

2 Mart 2017 Aslan Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..KarmaÅŸÄ±k düÅŸünceler ve daha önce sizi rahatsÄ±z eden durumlar deÄŸiÅŸiyor. Ancak dikkatinizi yükseltin ve aklÄ±nÄ±zdan geçenleri hemen söylemeyin. Özellikle dedikodular ile ilgilenmeyin ve duyduÄŸunuz haberlerin doÄŸruluÄŸunu araÅŸtÄ±rmadan karar vermeyin. BazÄ± karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar olabilir fakat yaratÄ±cÄ± çözümler bulabilirsiniz ve böylece çevrenizin dikkatini çekebilirsiniz. BazÄ± olaylar ve önemsediÄŸiniz konular nedeniyle baskÄ± duygusu hissedebilirsiniz. Ancak bu durum sizi harekete geçirecek ve baskÄ±ya karÅŸÄ± direnç gösterenler sonraki günlerde ödülleri ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Bu arada saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za özen göstermelisiniz.3 Mart 2017 Aslan Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.