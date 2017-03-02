Ana Sayfa | GÃœNLÃœK BURÃ‡LAR 02/03/2017 11:10

Aslan Burcu 2 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

aslan burcu

2 Mart 2017 Aslan Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..KarmaÅŸÄ±k düÅŸünceler ve daha önce sizi rahatsÄ±z eden durumlar deÄŸiÅŸiyor. Ancak dikkatinizi yükseltin ve aklÄ±nÄ±zdan geçenleri hemen söylemeyin. Özellikle dedikodular ile ilgilenmeyin ve duyduÄŸunuz haberlerin doÄŸruluÄŸunu araÅŸtÄ±rmadan karar vermeyin. BazÄ± karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar olabilir fakat yaratÄ±cÄ± çözümler bulabilirsiniz ve böylece çevrenizin dikkatini çekebilirsiniz. BazÄ± olaylar ve önemsediÄŸiniz konular nedeniyle baskÄ± duygusu hissedebilirsiniz. Ancak bu durum sizi harekete geçirecek ve baskÄ±ya karÅŸÄ± direnç gösterenler sonraki günlerde ödülleri ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Bu arada saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za özen göstermelisiniz.3 Mart 2017 Aslan Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

balik burcu

BalÄ±k Burcu 2 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

2 Mart 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..DuygularÄ±nÄ±zÄ±n yükseldiÄŸi bir gün... HeyecanlÄ± ve istekli olacaksÄ±nÄ±z. BilinçaltÄ±nÄ±zÄ±n derinlerinden yükselen istekler sizi harekete geçirecek. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ±

kova burcu

Kova Burcu 2 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

2 Mart 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z, uzun zamandÄ±r görmediÄŸiniz dostlarÄ±nÄ±z aklÄ±nÄ±za gelebilir. Veya sürpriz karÅŸÄ±laÅŸmalar sizi heyecanlandÄ±rabilir. Bugün kendinizi farklÄ± hissedeceksiniz.

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 2 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

2 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Evinizi deÄŸiÅŸtirmek isteyebilirsiniz. Hatta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yeri veya yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Radikal deÄŸiÅŸiklikler yapmanÄ±z