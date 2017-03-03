Terazi Burcu 3 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

3 Mart 2017 Terazi Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne yoÄŸun duygular ile baÅŸlayabilirsiniz ve nedensiz bir gerilim hissedebilirsiniz. Sürprizler ve aniden geliÅŸen olaylardan etkilenebilirsiniz. AlÄ±ngan ve duygusal bir tavÄ±r içinde bulunmaktan kaçÄ±nÄ±n. Ä°steklerinizin arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemdesiniz ve duygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemeniz pek kolay deÄŸil. Ancak yapmanÄ±z gereken iÅŸler nedeniyle hareketli bir gün geçireceksiniz ve hareket halinde olmak sizi rahatlatacak. Yeni atÄ±lÄ±mlarda bulunmak isteyebilirsiniz veya kendinizi yenilemek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ancak olaylarÄ±n geliÅŸmesini bekleyin ve kendinizi fazla zorlamayÄ±n.4 Mart 2017 Terazi Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.