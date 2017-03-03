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Terazi Burcu 3 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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3 Mart 2017 Terazi Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne yoÄŸun duygular ile baÅŸlayabilirsiniz ve nedensiz bir gerilim hissedebilirsiniz. Sürprizler ve aniden geliÅŸen olaylardan etkilenebilirsiniz. AlÄ±ngan ve duygusal bir tavÄ±r içinde bulunmaktan kaçÄ±nÄ±n. Ä°steklerinizin arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemdesiniz ve duygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemeniz pek kolay deÄŸil. Ancak yapmanÄ±z gereken iÅŸler nedeniyle hareketli bir gün geçireceksiniz ve hareket halinde olmak sizi rahatlatacak. Yeni atÄ±lÄ±mlarda bulunmak isteyebilirsiniz veya kendinizi yenilemek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ancak olaylarÄ±n geliÅŸmesini bekleyin ve kendinizi fazla zorlamayÄ±n.4 Mart 2017 Terazi Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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BalÄ±k Burcu 3 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

3 Mart 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Daha önce karar verdiÄŸiniz fakat bir türlü uygulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ne var ise, ÅŸimdi giriÅŸimde bulunmak için kuvvetli

kova burcu

Kova Burcu 3 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

3 Mart 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Dikkatinizi parasal konulara odaklayacaksÄ±nÄ±z ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile birlikte çeÅŸitli projeler yapacaksÄ±nÄ±z. FarklÄ± fikirler ve deÄŸiÅŸik görüÅŸler ilginizi

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OÄŸlak Burcu 3 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

3 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Yeni atÄ±lÄ±mlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Ancak yapabileceÄŸinizden daha büyük sorumluluklar almasanÄ±z iyi olacak. Bugün duygularÄ±nÄ±zÄ±