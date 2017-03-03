Ana Sayfa | GÃœNLÃœK BURÃ‡LAR 03/03/2017 08:15

OÄŸlak Burcu 3 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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3 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Yeni atÄ±lÄ±mlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Ancak yapabileceÄŸinizden daha büyük sorumluluklar almasanÄ±z iyi olacak. Bugün duygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemeniz pek kolay deÄŸil. Fakat hareketli bir gün geçireceksiniz ve böylece geriliminiz azalacak. GeliÅŸmeler beklediÄŸinizden daha farklÄ± olabilir ve istekleriniz giderek artabilir. Güç mücadelesinden ve skandallardan uzak durmanÄ±z gereken bir dönemdesiniz. Günün ilerleyen saatlerinde sorumluluklarÄ±nÄ±zÄ± gözden geçirmeniz mümkün. Meydana gelen bazÄ± olaylar bakÄ±ÅŸ açÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirecek.4 Mart 2017 OÄŸlak Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 3 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

3 Mart 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Daha önce karar verdiÄŸiniz fakat bir türlü uygulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ne var ise, ÅŸimdi giriÅŸimde bulunmak için kuvvetli

kova burcu

Kova Burcu 3 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

3 Mart 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Dikkatinizi parasal konulara odaklayacaksÄ±nÄ±z ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile birlikte çeÅŸitli projeler yapacaksÄ±nÄ±z. FarklÄ± fikirler ve deÄŸiÅŸik görüÅŸler ilginizi

yay burcu

Yay Burcu 3 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

3 Mart 2017 Yay Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Parasal konulara yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±racaksÄ±nÄ±z. Daha önce yapmÄ±ÅŸ olduÄŸunuz projeler ile ilgi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±z yeni boyutlar kazanabilir. Bugün