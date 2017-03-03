OÄŸlak Burcu 3 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

3 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Yeni atÄ±lÄ±mlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Ancak yapabileceÄŸinizden daha büyük sorumluluklar almasanÄ±z iyi olacak. Bugün duygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemeniz pek kolay deÄŸil. Fakat hareketli bir gün geçireceksiniz ve böylece geriliminiz azalacak. GeliÅŸmeler beklediÄŸinizden daha farklÄ± olabilir ve istekleriniz giderek artabilir. Güç mücadelesinden ve skandallardan uzak durmanÄ±z gereken bir dönemdesiniz. Günün ilerleyen saatlerinde sorumluluklarÄ±nÄ±zÄ± gözden geçirmeniz mümkün. Meydana gelen bazÄ± olaylar bakÄ±ÅŸ açÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirecek.4 Mart 2017 OÄŸlak Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.