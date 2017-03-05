Ana Sayfa | GÃœNLÃœK BURÃ‡LAR 05/03/2017 08:20

KoÃ§ Burcu 5 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

koc burcu

5 Mart 2017 Koç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Dikkatinizin kolay daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dönemdesiniz. Fakat alacaÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± davetler keyfinizi yerine getirecek. DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmak, eÄŸlenmek ve kendinizi özgür hissedeceÄŸiniz ortamlarda bulunmak, rahatlatÄ±cÄ± olacak. Ancak ani deÄŸiÅŸikliklerden etkilenebilirsiniz. YabancÄ±lar ve farklÄ± kültürden kiÅŸiler ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman rahatsÄ±z olabilirsiniz. YaÅŸam felsefenizi gözden geçirmeniz gereken bir dönem. Sürpriz aÅŸklar size çekici gelebilir. Fakat kendinize pek de uygun olmayan kiÅŸilere aÅŸÄ±k olma ihtimaliniz var. Tedbirli olun.6 Mart 2017 Koç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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oglak burcu

OÄŸlak Burcu 5 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

5 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Hareketli bir gün geçireceksiniz ve hareket halinde olmak keyfinizi yerine getirecek. GeleceÄŸe yönelik çok büyük projeler yapabilirsiniz.

yay burcu

Yay Burcu 5 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

5 Mart 2017 Yay Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..DuygularÄ±nÄ±zÄ±n dalgalandÄ±ÄŸÄ± bir gün... Eski dostlarÄ±nÄ±z ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz ve heyecan duyabilirsiniz. Daha önce karar veremediÄŸiniz durumlar ile

akrep burcu

Akrep Burcu 5 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

5 Mart 2017 Akrep Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün kendinizi daha hafif ve keyifli hissedeceksiniz. GeliÅŸmeler beklediÄŸinizden daha yavaÅŸ olabilir ve bu durum üzerinizde baskÄ±