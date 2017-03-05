KoÃ§ Burcu 5 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

5 Mart 2017 Koç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Dikkatinizin kolay daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dönemdesiniz. Fakat alacaÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± davetler keyfinizi yerine getirecek. DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmak, eÄŸlenmek ve kendinizi özgür hissedeceÄŸiniz ortamlarda bulunmak, rahatlatÄ±cÄ± olacak. Ancak ani deÄŸiÅŸikliklerden etkilenebilirsiniz. YabancÄ±lar ve farklÄ± kültürden kiÅŸiler ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman rahatsÄ±z olabilirsiniz. YaÅŸam felsefenizi gözden geçirmeniz gereken bir dönem. Sürpriz aÅŸklar size çekici gelebilir. Fakat kendinize pek de uygun olmayan kiÅŸilere aÅŸÄ±k olma ihtimaliniz var. Tedbirli olun.6 Mart 2017 Koç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.