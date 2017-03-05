BoÄŸa Burcu 5 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

5 Mart 2017 BoÄŸa Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Ä°lginç geliÅŸmeler ve bazÄ± karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar olabilir. Fakat yaÅŸam enerjinizin yükseldiÄŸi bir dönemdesiniz ve ortaya çÄ±kan karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ± yapÄ±cÄ± davranarak çözebilirsiniz. Ä°letiÅŸim ve haberleÅŸmeler ile ilgili ortaya çÄ±kan sorunlarÄ± büyütmeyin. YanlÄ±ÅŸ anlamalar olabilir. AyrÄ±ca çocuklar, kardeÅŸleriniz ve iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile ilgilenmeniz gerekebilir. TartÄ±ÅŸmalardan uzak durun ve iddiacÄ± bir tavÄ±r içinde bulunmaktan kaçÄ±nÄ±n. Dikkat gerektiren iÅŸler yaparken tedbirli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Dikkatinizi yükseltin ve iÅŸlerinizi planlayÄ±n. Çevrenizin saygÄ± duyduÄŸu kiÅŸilerin desteÄŸini alacaksÄ±nÄ±z. AslÄ±nda ÅŸanslÄ± olduÄŸunuz bir dönem ve ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± iyi kullanÄ±n.6 Mart 2017 BoÄŸa Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.