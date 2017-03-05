Ana Sayfa | GÃœNLÃœK BURÃ‡LAR 05/03/2017 08:24

BoÄŸa Burcu 5 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

boga burcu

5 Mart 2017 BoÄŸa Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Ä°lginç geliÅŸmeler ve bazÄ± karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar olabilir. Fakat yaÅŸam enerjinizin yükseldiÄŸi bir dönemdesiniz ve ortaya çÄ±kan karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ± yapÄ±cÄ± davranarak çözebilirsiniz. Ä°letiÅŸim ve haberleÅŸmeler ile ilgili ortaya çÄ±kan sorunlarÄ± büyütmeyin. YanlÄ±ÅŸ anlamalar olabilir. AyrÄ±ca çocuklar, kardeÅŸleriniz ve iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile ilgilenmeniz gerekebilir. TartÄ±ÅŸmalardan uzak durun ve iddiacÄ± bir tavÄ±r içinde bulunmaktan kaçÄ±nÄ±n. Dikkat gerektiren iÅŸler yaparken tedbirli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Dikkatinizi yükseltin ve iÅŸlerinizi planlayÄ±n. Çevrenizin saygÄ± duyduÄŸu kiÅŸilerin desteÄŸini alacaksÄ±nÄ±z. AslÄ±nda ÅŸanslÄ± olduÄŸunuz bir dönem ve ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± iyi kullanÄ±n.6 Mart 2017 BoÄŸa Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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oglak burcu

OÄŸlak Burcu 5 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

5 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Hareketli bir gün geçireceksiniz ve hareket halinde olmak keyfinizi yerine getirecek. GeleceÄŸe yönelik çok büyük projeler yapabilirsiniz.

yay burcu

Yay Burcu 5 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

5 Mart 2017 Yay Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..DuygularÄ±nÄ±zÄ±n dalgalandÄ±ÄŸÄ± bir gün... Eski dostlarÄ±nÄ±z ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz ve heyecan duyabilirsiniz. Daha önce karar veremediÄŸiniz durumlar ile

akrep burcu

Akrep Burcu 5 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

5 Mart 2017 Akrep Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün kendinizi daha hafif ve keyifli hissedeceksiniz. GeliÅŸmeler beklediÄŸinizden daha yavaÅŸ olabilir ve bu durum üzerinizde baskÄ±