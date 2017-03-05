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Ä°kizler Burcu 5 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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5 Mart 2017 Ä°kizler Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..DuygularÄ±nÄ±zÄ±n dalgalandÄ±ÄŸÄ± bir gün. Karamsar bir tavÄ±r içinde bulunmaktan kaçÄ±nÄ±n ve dikkatinizi yapmanÄ±z gereken iÅŸlere odaklayÄ±n. AslÄ±nda yaratÄ±cÄ±lÄ±k gerektiren konular ve ilginç iÅŸleri olan kiÅŸiler dikkatinizi çekecek. Kendinizi daha özgür hissedeceÄŸiniz koÅŸullarÄ± yaratabilirsiniz. Moralinizi yükseltin ve olaylara daha farklÄ± açÄ±lardan yaklaÅŸÄ±n. Duygusal ve alÄ±ngan bir tavÄ±r içinde bulunmamaya özen göstermelisiniz. DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmak, çevre gezileri ve yolculuk programlarÄ± keyfinizi yerine getirecek. Uzaklarda yaÅŸayan yakÄ±nlarÄ±nÄ±z ile haberleÅŸebilirsiniz.6 Mart 2017 Ä°kizler Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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oglak burcu

OÄŸlak Burcu 5 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

5 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Hareketli bir gün geçireceksiniz ve hareket halinde olmak keyfinizi yerine getirecek. GeleceÄŸe yönelik çok büyük projeler yapabilirsiniz.

yay burcu

Yay Burcu 5 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

5 Mart 2017 Yay Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..DuygularÄ±nÄ±zÄ±n dalgalandÄ±ÄŸÄ± bir gün... Eski dostlarÄ±nÄ±z ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz ve heyecan duyabilirsiniz. Daha önce karar veremediÄŸiniz durumlar ile

akrep burcu

Akrep Burcu 5 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

5 Mart 2017 Akrep Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün kendinizi daha hafif ve keyifli hissedeceksiniz. GeliÅŸmeler beklediÄŸinizden daha yavaÅŸ olabilir ve bu durum üzerinizde baskÄ±