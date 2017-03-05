Yay Burcu 5 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

5 Mart 2017 Yay Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..DuygularÄ±nÄ±zÄ±n dalgalandÄ±ÄŸÄ± bir gün... Eski dostlarÄ±nÄ±z ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz ve heyecan duyabilirsiniz. Daha önce karar veremediÄŸiniz durumlar ile ilgili geliÅŸmeler moralinizi yükseltecek ve daha yapÄ±cÄ± bir tavÄ±r sergileyeceksiniz. Ä°steklerinizi gerçekleÅŸtirmek için dostlarÄ±nÄ±zÄ±n desteÄŸini alabilirsiniz. AyrÄ±ca sevdiklerinizin ilgisi ve sÄ±cak davranÄ±ÅŸlarÄ± moralinizi yükseltecek. Günün ilerleyen saatlerinde dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz ve isteklerinizi gözden geçireceksiniz. Hem aÅŸk, hem de parasal açÄ±dan sürpriz geliÅŸmeler meydana geliyor.6 Mart 2017 Yay Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.