Ana Sayfa | GÃœNLÃœK BURÃ‡LAR 06/03/2017 09:29

Terazi Burcu 6 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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6 Mart 2017 Terazi Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Büyük istekler ve güçlü arzular içindesiniz. Ve baÅŸarÄ±lÄ± olmak, kendinizi göstermek istiyorsunuz. Ancak yaptÄ±klarÄ±nÄ±zla içinizden yükselen istekler farklÄ± olabilir. Çok fazla ayrÄ±ntÄ±lar ile ilgilenmeseniz iyi olacak. OlaylarÄ± fazla sorgulamayÄ±n ve karÅŸÄ±nÄ±za çÄ±kan fÄ±rsatlarÄ± iyi deÄŸerlendirin. YaÅŸam enerjinizin yükseldiÄŸi bir dönem ve isteklerinizi gerçekleÅŸtirmek için yeni projeler yapabilirsiniz. Fakat sabÄ±rsÄ±z ve hÄ±rslÄ± bir tavÄ±r içinde bulunmaktan kaçÄ±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu arada bazÄ± teklifler ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Ancak karÅŸÄ±nÄ±za çÄ±kan fÄ±rsatlarÄ± küçümsemeyin.7 Mart 2017 Terazi Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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