Ana Sayfa | GÃœNLÃœK BURÃ‡LAR 06/03/2017 09:30

Akrep Burcu 6 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

akrep_burcu

6 Mart 2017 Akrep Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün kararlarÄ±nÄ±zÄ± gözden geçireceksiniz. Eski olaylar ve geçmiÅŸte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularÄ± hatÄ±rlayabilirsiniz. BilinçaltÄ±nÄ±zÄ±n derinlerinden yükselen unutulmuÅŸ konularÄ± hatÄ±rlamak rahatsÄ±z edici olabilir fakat düÅŸüncelerinizi deÄŸiÅŸtirmek ve istemediÄŸiniz halde sürdürdüÄŸünüz alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmeyi böylece baÅŸarabilirsiniz. Özellikle kardeÅŸleriniz, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z, çocuklar ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±z ile ilgili ÅŸimdiye kadar düÅŸünmediÄŸiniz ayrÄ±ntÄ±lar dikkatinizi çekecek. DüÅŸünceler zihninizin derinliklerine inebilir... Fazla derinleÅŸmeyin ve fikirlerinizi ÅŸimdilik kendinize saklayÄ±n. TartÄ±ÅŸmacÄ± ve inatçÄ± bir tavÄ±r içinde bulunmaktan kaçÄ±nÄ±n.7 Mart 2017 Akrep Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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