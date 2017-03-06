OÄŸlak Burcu 6 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

6 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bu sabah ilginç düÅŸünceler ve yaratÄ±cÄ± projeler ile güne baÅŸlayabilirsiniz. GeleceÄŸe yönelik isteklerinizi gerçekleÅŸtirmek için kuvvetli arzularÄ±nÄ±z var ancak sabÄ±rlÄ± olmanÄ±z gerekiyor. Bu arada geçmiÅŸi ve içinde bulunduÄŸunuz durumu sorgulamanÄ±z mümkün. SorgulamalarÄ±nÄ±zÄ± derinleÅŸtirmeyin ve geçmiÅŸle ilgili konulara fazla takÄ±lÄ± kalmayÄ±n. Sorgulamak aslÄ±nda fÄ±rsatlarÄ± ortaya çÄ±karmanÄ±za yardÄ±m ediyor. Fakat saygÄ±n çevreler ile zÄ±tlaÅŸmasanÄ±z iyi olacak. Eskiden saygÄ± duyduÄŸunuz kiÅŸiler ve durumlarÄ± ÅŸimdi küçümseyebilirsiniz. Ancak sizi destekleyen kiÅŸileri küçümsemeseniz iyi olacak...7 Mart 2017 OÄŸlak Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.