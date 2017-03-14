Kova Burcu 14 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

14 Mart 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..BaskÄ± duygusu yaratan durumlar ile nasÄ±l baÅŸa çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± planlayabilirsiniz. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±zÄ±n desteÄŸini alabilir, ekip çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz. ÖnemsediÄŸinizin kiÅŸilerin davranÄ±ÅŸlarÄ± düÅŸüncelerinizin derinleÅŸmesine neden olacak ve böylece düÅŸünce tarzÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmeyi baÅŸaracaksÄ±nÄ±z. ÖÄŸlene doÄŸru sezgileriniz yükselecek ve hayal gücünüz harekete geçecek. Sanatsal faaliyetler ve sanatçÄ±lar ile ilgilenebilir, hayal gücünüzü besleyen konularÄ± araÅŸtÄ±rabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde sürpriz karÅŸÄ±laÅŸmalar olabilir. Kendinizi yenilemek için gayret göstermeniz gerekiyor.15 Mart 2017 Kova Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.