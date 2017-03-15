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OÄŸlak Burcu 15 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

oglak burcu

15 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Sizin istekleriniz ile ortaya çÄ±kanlar çok farklÄ± olabilir. Fakat sabÄ±rlÄ± davranmayÄ± baÅŸarabilirsiniz. Bu arada geriliminizi çevrenize yansÄ±tmaktan kaçÄ±nÄ±n. HÄ±rslÄ± ve sert bir tavÄ±r içinde bulunmasanÄ±z iyi olacak. AyrÄ±ca gerilim yüzünden saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± olabilir. En iyisi dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kÄ±n ve hiçbir ÅŸey yapamÄ±yorsanÄ±z, yürüyüÅŸ yapÄ±n. Spor yapmak ve seyahate çÄ±kmak sizin için rahatlatÄ±cÄ± olacak. Günün ilerleyen saatlerinde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Hayal gücünüz yükselecek. Sezgilerinize güvenin ve olaylara iyimser açÄ±dan bakÄ±n. AkÅŸama doÄŸru karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerin davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan etkilenebilirsiniz ve bakÄ±ÅŸ açÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸebilir. Böylece kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.16 Mart 2017 OÄŸlak Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 15 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

15 Mart 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz ve önem verdiÄŸiniz kiÅŸi ve konular ile ilgileneceksiniz. BabanÄ±z, büyükleriniz veya otoriteyi temsil

kova burcu

Kova Burcu 15 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

15 Mart 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Sabah saatlerinde ciddiye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularla ilgili duygularÄ±nÄ±z derinleÅŸmiÅŸ olabilir. Fakat kendinizi genel olarak bugün iyi hissedeceksiniz ve

yay burcu

Yay Burcu 15 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

15 Mart 2017 Yay Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne keyifli baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z ve kendinizi çok farklÄ± hissedeceksiniz. Yapmak isteyip de bir türlü ortaya koyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ne