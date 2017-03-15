OÄŸlak Burcu 15 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

15 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Sizin istekleriniz ile ortaya çÄ±kanlar çok farklÄ± olabilir. Fakat sabÄ±rlÄ± davranmayÄ± baÅŸarabilirsiniz. Bu arada geriliminizi çevrenize yansÄ±tmaktan kaçÄ±nÄ±n. HÄ±rslÄ± ve sert bir tavÄ±r içinde bulunmasanÄ±z iyi olacak. AyrÄ±ca gerilim yüzünden saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± olabilir. En iyisi dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kÄ±n ve hiçbir ÅŸey yapamÄ±yorsanÄ±z, yürüyüÅŸ yapÄ±n. Spor yapmak ve seyahate çÄ±kmak sizin için rahatlatÄ±cÄ± olacak. Günün ilerleyen saatlerinde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Hayal gücünüz yükselecek. Sezgilerinize güvenin ve olaylara iyimser açÄ±dan bakÄ±n. AkÅŸama doÄŸru karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerin davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan etkilenebilirsiniz ve bakÄ±ÅŸ açÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸebilir. Böylece kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.16 Mart 2017 OÄŸlak Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.