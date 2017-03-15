Kova Burcu 15 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

15 Mart 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Sabah saatlerinde ciddiye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularla ilgili duygularÄ±nÄ±z derinleÅŸmiÅŸ olabilir. Fakat kendinizi genel olarak bugün iyi hissedeceksiniz ve korkularÄ±nÄ±zdan uzaklaÅŸÄ±p dikkatinizi isteklerinize odaklayacaksÄ±nÄ±z. Yeni projeler yapabilirsiniz ve ilginç davetler alabilirsiniz. Sinema, tiyatro ve eÄŸlence yerlerine gidebilir, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile birlikte keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde hem aÅŸk, hem de parasal konulara yönelik ilginç geliÅŸmeler olabilir ve moraliniz yükselecek. Sevdiklerinizle görüÅŸebilir ve keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konular ile ilgilenebilirsiniz. Önemsenmek istediÄŸiniz için ciddi davranabilirsiniz. Ancak bugün daha neÅŸeli ve sempatik bir tavÄ±r içinde olacaksÄ±nÄ±z.16 Mart 2017 Kova Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.