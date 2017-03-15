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BalÄ±k Burcu 15 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

balik burcu

15 Mart 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz ve önem verdiÄŸiniz kiÅŸi ve konular ile ilgileneceksiniz. BabanÄ±z, büyükleriniz veya otoriteyi temsil eden kiÅŸilerin desteÄŸini alacaÄŸÄ±nÄ±z bir dönemdesiniz. GeçmiÅŸte yaÅŸanmÄ±ÅŸ olaylarÄ± önemseyebilirsiniz. Tarih, medeniyetin geliÅŸimi ve benzeri konular ilginizi çekebilir ve bu konularda bilgisi olan kiÅŸiler ile görüÅŸebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸiler ve olaylar duygularÄ±nÄ±zÄ±n derinleÅŸmesine neden olabilir ve bazÄ± kaygÄ±larÄ±nÄ±z uyanabilir. YanÄ±lgÄ±lar ve yanÄ±ltÄ±cÄ± kiÅŸilerden uzak durun. Sezgilerinize güvenin. AkÅŸam saatlerinde sinema veya tiyatroya gidebilir, uyandÄ±ran sanatsal etkinliklere katÄ±labilir. Hayal gücünüzü uyandÄ±ran konular ile ilgilenmek keyfinizi yerine getirecek.16 Mart 2017 BalÄ±k Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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kova burcu

Kova Burcu 15 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

15 Mart 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Sabah saatlerinde ciddiye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularla ilgili duygularÄ±nÄ±z derinleÅŸmiÅŸ olabilir. Fakat kendinizi genel olarak bugün iyi hissedeceksiniz ve

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 15 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

15 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Sizin istekleriniz ile ortaya çÄ±kanlar çok farklÄ± olabilir. Fakat sabÄ±rlÄ± davranmayÄ± baÅŸarabilirsiniz. Bu arada geriliminizi çevrenize yansÄ±tmaktan

yay burcu

Yay Burcu 15 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

15 Mart 2017 Yay Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne keyifli baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z ve kendinizi çok farklÄ± hissedeceksiniz. Yapmak isteyip de bir türlü ortaya koyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ne