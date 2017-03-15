BalÄ±k Burcu 15 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

15 Mart 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz ve önem verdiÄŸiniz kiÅŸi ve konular ile ilgileneceksiniz. BabanÄ±z, büyükleriniz veya otoriteyi temsil eden kiÅŸilerin desteÄŸini alacaÄŸÄ±nÄ±z bir dönemdesiniz. GeçmiÅŸte yaÅŸanmÄ±ÅŸ olaylarÄ± önemseyebilirsiniz. Tarih, medeniyetin geliÅŸimi ve benzeri konular ilginizi çekebilir ve bu konularda bilgisi olan kiÅŸiler ile görüÅŸebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸiler ve olaylar duygularÄ±nÄ±zÄ±n derinleÅŸmesine neden olabilir ve bazÄ± kaygÄ±larÄ±nÄ±z uyanabilir. YanÄ±lgÄ±lar ve yanÄ±ltÄ±cÄ± kiÅŸilerden uzak durun. Sezgilerinize güvenin. AkÅŸam saatlerinde sinema veya tiyatroya gidebilir, uyandÄ±ran sanatsal etkinliklere katÄ±labilir. Hayal gücünüzü uyandÄ±ran konular ile ilgilenmek keyfinizi yerine getirecek.16 Mart 2017 BalÄ±k Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.