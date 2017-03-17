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Kova Burcu 17 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

kova burcu

17 Mart 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Karar verilmesi gereken durumlar olabilir ve siz kararsÄ±zlÄ±k duyabilirsiniz. Özellikle eski fikirleriniz ve almÄ±ÅŸ olduÄŸunuz kararlar deÄŸiÅŸebilir. Åžimdi deÄŸiÅŸiklik yapmak için pek uygun zaman deÄŸil. En azÄ±ndan ÅŸimdilik geliÅŸmeleri izleyin ve kararÄ±nÄ±zÄ± sonra verin. Bu arada eviniz veya iÅŸ yeriniz ile ilgili bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapmanÄ±z gerekebilir ve bu fikir üzerinizde baskÄ± duygusu uyandÄ±rabilir. Ä°ddiacÄ± ve tartÄ±ÅŸmacÄ± bir tavÄ±r içinde bulunmaktan kaçÄ±nÄ±n. Özellikle iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z veya komÅŸularÄ±nÄ±z ile tartÄ±ÅŸmaktan kaçÄ±nÄ±n. Sevdiklerinizin ilgisi ve desteÄŸi ile karmaÅŸÄ±k düÅŸüncelerden uzaklaÅŸabilirsiniz.18 Mart 2017 Kova Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 17 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

17 Mart 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Huzursuz ve alÄ±ngan olabilirsiniz ve karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylar bilinçaltÄ±nÄ±zÄ± uyandÄ±rabilir. Ancak size ihtiyacÄ± olan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za yardÄ±mcÄ± olmanÄ±z gerekebilir.

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 17 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

17 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne keyifli baÅŸlayacak ve güçlü beklentiler içinde olacaksÄ±nÄ±z. Kendinizi yenilemek için bulunacaÄŸÄ±nÄ±z atÄ±lÄ±mlar çevrenizin dikkatini çekecek. Ä°stekleriniz

yay burcu

Yay Burcu 17 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

17 Mart 2017 Yay Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne heyecanlÄ± baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z. AslÄ±nda bilincinizin derinlerinden yükselen farklÄ± bir duygu ile uyanabilirsiniz fakat kendinizi iyi hissedeceksiniz. Güzel