KoÃ§ Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 Koç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..DuygularÄ±nÄ±zÄ±n dalgalanacaÄŸÄ± bir gün. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylara duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Sonradan piÅŸmanlÄ±k duyacaÄŸÄ±nÄ±z davranÄ±ÅŸlarda bulunmaktan kaçÄ±nÄ±n ve aceleci davranmayÄ±n. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± olaylar çocukluk günlerinizi ve anneniz ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylarÄ± hatÄ±rlatabilir ve bilinçaltÄ±nÄ±zÄ±n derinliklerinden unutulmuÅŸ istekleriniz ortaya çÄ±kabilir. HarcamalarÄ±nÄ±za özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Bütçenizi dikkatli yapÄ±n ve kendinizi çok fazla zorlamayÄ±n. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za özen göstermeniz gerekiyor. Sevdikleriniz ve dostlarÄ±nÄ±z sizi destekleyecek.19 Mart 2017 Koç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.