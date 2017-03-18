Ana Sayfa | GÃœNLÃœK BURÃ‡LAR 18/03/2017 07:47

KoÃ§ Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

koc burcu

18 Mart 2017 Koç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..DuygularÄ±nÄ±zÄ±n dalgalanacaÄŸÄ± bir gün. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylara duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Sonradan piÅŸmanlÄ±k duyacaÄŸÄ±nÄ±z davranÄ±ÅŸlarda bulunmaktan kaçÄ±nÄ±n ve aceleci davranmayÄ±n. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± olaylar çocukluk günlerinizi ve anneniz ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylarÄ± hatÄ±rlatabilir ve bilinçaltÄ±nÄ±zÄ±n derinliklerinden unutulmuÅŸ istekleriniz ortaya çÄ±kabilir. HarcamalarÄ±nÄ±za özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Bütçenizi dikkatli yapÄ±n ve kendinizi çok fazla zorlamayÄ±n. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za özen göstermeniz gerekiyor. Sevdikleriniz ve dostlarÄ±nÄ±z sizi destekleyecek.19 Mart 2017 Koç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z haberler hayal gücünüzü uyandÄ±rabilir ve yeni projeler yapabilirsiniz. Ancak hayaller düÅŸüncelerinizin derinleÅŸmesine neden olabilir ve dikkatiniz

kova burcu

Kova Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne istekli baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z ve hareketli bir gün geçireceksiniz. YaÅŸam enerjiniz yükseliyor ve kendinizi bugün daha canlÄ± hissedeceksiniz.

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Parasal ihtiyaçlarÄ±nÄ±z artmÄ±ÅŸ olabilir veya yeni atÄ±lÄ±mlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ve bunlarÄ±n gerilimini hissedebilirsiniz. Ancak