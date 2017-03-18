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Ä°kizler Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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18 Mart 2017 Ä°kizler Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Hareketli bir gün geçireceksiniz ve isteklerinizi gerçekleÅŸtirmek için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ± hÄ±zlandÄ±racaksÄ±nÄ±z. BazÄ± kaygÄ±larÄ±nÄ±z olabilir ve bu nedenle kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir. AkÄ±l yerine duygularÄ±nÄ±z ile hareket ederseniz, daha baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z. DostlarÄ±nÄ±zÄ±n desteÄŸi ve sevdiÄŸinizin ilgisi moralinizi yükseltecek. Bugün alÄ±m, satÄ±m ve yatÄ±rÄ±ma yönelik çalÄ±ÅŸmalar yapabilirsiniz. BazÄ± karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar olsa bile enerjiniz ve yapÄ±cÄ± tavÄ±rlarÄ±nÄ±z ile sorunlarÄ± çözmeyi baÅŸarabilirsiniz. Bugün parasal konulara yönelik beklediÄŸiniz geliÅŸmeler olabilir. Bu arada eski fikirleriniz deÄŸiÅŸiyor.19 Mart 2017 Ä°kizler Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z haberler hayal gücünüzü uyandÄ±rabilir ve yeni projeler yapabilirsiniz. Ancak hayaller düÅŸüncelerinizin derinleÅŸmesine neden olabilir ve dikkatiniz

kova burcu

Kova Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne istekli baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z ve hareketli bir gün geçireceksiniz. YaÅŸam enerjiniz yükseliyor ve kendinizi bugün daha canlÄ± hissedeceksiniz.

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Parasal ihtiyaçlarÄ±nÄ±z artmÄ±ÅŸ olabilir veya yeni atÄ±lÄ±mlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ve bunlarÄ±n gerilimini hissedebilirsiniz. Ancak