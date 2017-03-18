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YengeÃ§ Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

yengec burcu

18 Mart 2017 Yengeç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün duygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemeniz gerekiyor. AlÄ±ngan ve hassas olabilirsiniz ve duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Ancak arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile iletiÅŸiminiz güçlü olacak ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±zÄ±n desteÄŸini alacaksÄ±nÄ±z. Böylece duygularÄ±nÄ±zÄ± denetleyebilir ve mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ile hareket edebilirsiniz. SabÄ±rsÄ±zlÄ±k ve gerilim hissettiÄŸiniz konu ile ilgili sezgilerinize güvenin ve aceleci davranmayÄ±n. ÖnemsediÄŸiniz kiÅŸilerin desteÄŸini alabilirsiniz ve böylece sabÄ±rlÄ± ve dirayetli davranabilirsiniz. Bu arada saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za özen göstermeniz gerekiyor. Kendinizi çok fazla zorlamayÄ±n ve harcamalarÄ±nÄ±za özen gösterin.19 Mart 2017 Yengeç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z haberler hayal gücünüzü uyandÄ±rabilir ve yeni projeler yapabilirsiniz. Ancak hayaller düÅŸüncelerinizin derinleÅŸmesine neden olabilir ve dikkatiniz

kova burcu

Kova Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne istekli baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z ve hareketli bir gün geçireceksiniz. YaÅŸam enerjiniz yükseliyor ve kendinizi bugün daha canlÄ± hissedeceksiniz.

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Parasal ihtiyaçlarÄ±nÄ±z artmÄ±ÅŸ olabilir veya yeni atÄ±lÄ±mlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ve bunlarÄ±n gerilimini hissedebilirsiniz. Ancak