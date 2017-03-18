YengeÃ§ Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 Yengeç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün duygularÄ±nÄ±zÄ± denetlemeniz gerekiyor. AlÄ±ngan ve hassas olabilirsiniz ve duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Ancak arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ile iletiÅŸiminiz güçlü olacak ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±zÄ±n desteÄŸini alacaksÄ±nÄ±z. Böylece duygularÄ±nÄ±zÄ± denetleyebilir ve mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ile hareket edebilirsiniz. SabÄ±rsÄ±zlÄ±k ve gerilim hissettiÄŸiniz konu ile ilgili sezgilerinize güvenin ve aceleci davranmayÄ±n. ÖnemsediÄŸiniz kiÅŸilerin desteÄŸini alabilirsiniz ve böylece sabÄ±rlÄ± ve dirayetli davranabilirsiniz. Bu arada saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za özen göstermeniz gerekiyor. Kendinizi çok fazla zorlamayÄ±n ve harcamalarÄ±nÄ±za özen gösterin.19 Mart 2017 Yengeç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.