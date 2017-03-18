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Aslan Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

aslan burcu

18 Mart 2017 Aslan Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Hareketli bir gün geçireceksiniz ve isteklerinizi gerçekleÅŸtirmek için kararlÄ± bir tavÄ±r içinde olacaksÄ±nÄ±z. Daha önce kafanÄ±zÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olan fikirlerden uzaklaÅŸÄ±yorsunuz ve dikkatinizi isteklerinize odaklamayÄ± baÅŸarÄ±yorsunuz. DuygularÄ±nÄ±z derinleÅŸmiÅŸ olabilir fakat bugün istekli ve enerjik bir tavÄ±r içinde olacaksÄ±nÄ±z. Parasal konulara yönelik geliÅŸmeler istediÄŸinizden daha yavaÅŸ olabilir fakat sizin beklediÄŸiniz yönde geliÅŸiyor. Böylece kendinize olan güveniniz artÄ±yor. Yeni atÄ±lÄ±mlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ve verimli bir gün geçirebilirsiniz.19 Mart 2017 Aslan Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

 

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Kova Burcu 18 Mart 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

18 Mart 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne istekli baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z ve hareketli bir gün geçireceksiniz. YaÅŸam enerjiniz yükseliyor ve kendinizi bugün daha canlÄ± hissedeceksiniz.

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